Tak się bawią Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Urodzinowy wyjazd do Miami, słońce, Formuła 1 i imprezy [zdjęcia] 10.05

Urodziny Radosława Majdana przypadają we wtorek, 10 maja. Świętowanie małżonkowie rozpoczęli jednak kilka dni wcześniej. Małgorzata Rozenek-Majdan sprawiła bowiem mężowi wyjątkowy prezent - kilkudniową wyprawę do Stanów Zjednoczonych.

Jednym z ważniejszych punktów była wizyta na torze Formuły 1, na zawodach o Grand Prix Miami, gdzie Majdanowie kibicowali Lewisowi Hamiltonowi. Oboje nie kryli ekscytacji tym wydarzeniem.

We wtorek Małgorzata zaserwowała Radosławowi śniadanie do łóżka i zaprezentowała mu film z nagranymi życzeniami od rodziny i przyjaciół. Majdan nie krył wzruszenia. A potem napisał w social mediach:

- No i w końcu nadszedł ten dzień kiedy 5-pojawia się z przodu. Gdyby ktoś 10 lat temu pozwolił mi wybrać, jak w wieku 50 lat miałoby wyglądać moje życie, wybrałbym tą samą drogę! Dziękuje Wam moi drodzy, za tyle fantastycznych życzeń, ciepłych słów i pozytywną energię. Dziękuje Ci Małgosiu, za to, że mogę z Tobą dzielić moje zwariowane acz rodzinne życie i za ten cały trud jaki sobie zadałaś organizując to wszystko. Pozostanie to w mojej pamięci na zawsze - dodał.