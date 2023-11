Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [16.11.2023 r.]

Alicja Majewska - ikona stylu

To właśnie wtedy piosenkarka po raz pierwszy wykonała swój hit "Jeszcze się tam żagiel bieli".

Alicja Majewska uwielbia modę, niemalże wszystkie jej sceniczne kreacje wychodzą spod igły Macieja Zienia, ale strój, z którym najbardziej jest kojarzona, to słynny biały garnitur z Festiwalu w Opolu w 1980 r.

Dużo w tym prawdy. Filigranowa sylwetka, burza złotego blond na głowie, poczucie humoru, duże, zadziwione światem oczy, dystans, mocny uścisk dłoni, otwartość oraz miłość do polskiej piosenki i języka polskiego - to określa piosenkarkę, którą wielu fanów obsypuje komplementami. Także w kwestii świetnego wyglądu.

"Jest jedynym, polskim projektantem, który stawia na klasykę i szlachetność materiałów"- powiedziała piosenkarka, szczęśliwa z jego powrotu do zawodowej aktywności.

Wracając jednak do Macieja Zienia, jak się okazuje, najlepszego polskiego projektanta w ocenie Alicji Majewskiej.

"Z reguły nie pozbywam się swoich strojów scenicznych. Ten najbardziej znaczący to biały garnitur z żorżety - był dwukrotnego użytku, bo wystąpiłam w nim w Opolu i Rostocku. Niestety po praniu się skurczył, ale na jubileuszowy koncert w Polskim Radiu kilka lata temu uszyłam sobie taki sam" - mówiła Alicja Majewska w jednym z wywiadów w listopadzie 2018 roku.

Tak się ubiera Alicja Majewska - piosenkarka 70+

"Kiedyś nosiłam się na czarno i biało, teraz wolę intensywne barwy, na przykład róż, pomarańcz czy żółty. Widzę, że reakcje są pozytywne, czyli to był dobry wybór" - przyznała swego czasu pani Alicja. Nie da się ukryć, że wyglądu i stylizacji mogłaby jej pozazdrościć niejedna czterdziestolatka. Zobacz niezwykłe stylizacje Alicji Majewskiej w naszej galerii!

Alicja Majewska - takie ma sposoby na młodzieńczy wygląd

Alicja Majewska ciągle jest w trasie koncertowej, co - jak twierdzi - trzyma ją w formie, bo nie ma czasu się zestarzeć.

Trudno jednak uwierzyć w to, co stoi za niezmienną od dziesięcioleci figurą Alicji Majewskiej.

"Nie jestem wegetarianką. Oczywiście mogłam być wegetarianką, która ma przyzwolenie na jedzenie tatara i od czasu do czasu befsztyka czy ryby. Zdecydowanie wolę potrawy na zimno niż na ciepło. Jestem królikiem, uwielbiam wszelkie sałaty. Znam mapę najlepszych knajpek ze śledziami w Polsce. Czasem skuszę się na makaron aglio olio. Za słodyczami nie przepadam, chyba że coś jest wybitnie dobre. Oto cała tajemnica" - zdradza i dodaje: "Jeśli samochód potrzebuje paliwa, to ja potrzebuję kawy, a nawet trzech. Staram się też pamiętać o wodzie, a przed pierwszą filiżanką kawy piję siemię lniane".

(AKPA)