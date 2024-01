Tak się ubiera Izabela Macudzińska-Borowiak z "Królowych życia". Laluna: "Moja piękna bizneswoman" [10.01.2024 r.]

Nie da się ukryć, że Izabela Macudzińska-Borowiak to wyjątkowa osobowość. Widzowie programu "Królowe życia" pokochali ją za szczerość, odwagę i przedsiębiorczość. Docenili jej styl i to jak się ubiera. Często bowiem stawia na bardzo ekstrawaganckie stroje. Chce być wyjątkowa, zauważona, piękna. Chce się wyróżniać w tłumie. I trzeba to otwarcie powiedzieć - trudno przejść obok niej obojętnie.

- Nigdy nie wątp w siebie i w swoje marzenia… Nikt nie powiedział, że będzie łatwo je osiągnąć, bo droga na szczyt jest ciężka i właśnie przez to, że jest to tak ciężko, tak bardzo później doceniamy to co osiągnęliśmy. Duma i radość w momencie osiągnięcia swojego celu jest warta każdej łzy, nieprzespanej nocy. Wówczas doceniamy każdy drobiazg, to nas uczy i dzięki temu wiemy, po co to było i że było "Warto"!!! - napisała na Instagramie Izabela Macudzińska-Borowiak.