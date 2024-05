Tak się ubiera Joanna Jabłczyńska, gwiazda serialu "Na Wspólnej" i prawniczka. "Wygląda jak milion dolarów"

Kim jest Joanna Jabłczyńska

Aktorka, prawniczka, pasjonatka jazdy na rowerze, biegania i morsowania - Joanna Jabłczyńska kocha pracować.

W każdej dziedzinie stara się być perfekcjonistką. Uzależniona od samych zdrowych rzeczy. Od ponad 20 lat "nałogowo" związana jest z serialem "Na Wspólnej".

- Nie wyobrażam już sobie życia bez "Na Wspólnej" - stwierdziła w jednym z wywiadów. (...) gdy się dowiedziałam, z jak wspaniałymi aktorami zagram, poczułam się zaszczycona i do dziś uważam to za ogromne wyróżnienie.

Na pytanie, czy jest jeszcze od czegoś uzależniona, Jabłczyńska odpowiada: "Na szczęście mam same zdrowe uzależnienia (uśmiech - przyp. red.). Jestem uzależniona od sportu i zdrowego stylu życia. Jeśli mam ustaloną dietę, to nawet na wyjeździe trzymam się jej ściśle i choćby nie wiem co, nie zjem czegoś niezdrowego.