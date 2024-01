Joanna Przetakiewicz prywatnie

Celebrytka zdradza, jak postrzega dobrostan kobiety

"Dbanie o siebie to nie tylko pójście do fryzjera i zrobienie sobie nowego manicure".

"Dbanie o siebie to także pozwolenie sobie na to, aby stawiać siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Sen, odpoczynek, spacer, spotkanie z przyjaciółką, ale także dbanie o siebie od środka, suplementacja, zdrowe jedzenie - to wszystko jest mi bliskie, bo od tego wszystko się zaczyna. Od rewolucji i powiedzenia sobie - jestem ważna. To nie jest egoizmem albo egocentryzm. Wiem, że wiele kobiet krępuje się w ten sposób myśleć o sobie, a to jest błąd" - powiedziała Joanna Przetakiewicz.