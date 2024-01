Tak się ubiera Kasia Sokołowska. Oto najmodniejsze stylizacje nie tylko dla 50-latek [20.01.2024 r.] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Od wielu lat Kasia Sokołowska wyznacza trendy w modzie. Zachwyca stylizacjami, uwagę przykuwają nie tylko jej ubrania, ale i buty czy torebki. Zawsze ze świetnym makijażem, fryzurą, nierzadko w topowych okularach, prezentuje się zjawiskowo. Śmiało można powiedzieć, że to nie tylko stylizacje dla 50-latek, które sama reprezentuje, okrągłe urodziny świętowała bowiem w lutym 2023 roku. Zobacz, jak się nosi Kasia Sokołowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii >>> AKPA Zobacz galerię (40 zdjęć)

Kasia Sokołowska to niekwestionowana królowa reżyserii pokazów mody, jurorka jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych "Top model". Może się pochwalić nienaganną sylwetką, której pozazdrościłaby jej niejedna kobieta. Podczas licznych imprez i pokazów Katarzyna prezentuje się zjawiskowo! Co więcej, wygląda jakby miała nie 50, a 20 lat. Zobaczcie, jak się ubiera Katarzyna Sokołowska. To właśnie ona prezentuje najmodniejsze stylizacje nie tylko dla 50-latek! Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.