Tak się zmienią zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Kiedy będą podwyżki? [21.08.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy.