Tak spłacisz szybciej kredyt hipoteczny i sporo oszczędzisz. Mamy listę sposobów [23.02.24]

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które spłacamy przez 20-30 lat. W tym czasie musimy oddać do banku dwu lub trzykrotność pożyczonej kwoty. To jednak i tak jedyna szansa na własne mieszkanie wielu osób.

Koniecznie przeczytaj: Takie będą raty kredytów w 2024 roku. Zobaczcie ile teraz kosztuje kredyt hipoteczny

Ceny kredytów hipotecznych mocno się zmieniły. Często pochłaniają dużą część miesięcznych dochodów rodzin. Dużą część raty stanowią odsetki, a tylko niewielką część kapitał.

W ostatnich latach raty kredytów mocno poszybowały. Aktualnie analitycy zapewniają, ze do końca roku raty kredyty będą maleć, jednak nie są to jakieś duże spadki. Mimo to dla kredytobiorców to dobra wiadomość, bo daje nadzieje, że nie będzie kolejnych podwyżek.