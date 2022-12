Tak święta Bożego Narodzenia spędzają znane osoby. Zaglądamy do domu Sochy, Kożuchowskiej i nie tylko [25.12.2022 r.] Weronika Błaszczyk

Polscy celebryci i ich sposoby na świąteczną atmosferę. Zobacz, jak spędzają i przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia! Sprawdź galerię ---> Cezary Pazura, Anna Lewandowska, Robert Janowski Instagram Zobacz galerię (16 zdjęć)

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla niemal wszystkich. Piękne dekoracje, ogromne choinki, kolędy, a często też ubrania i piżamy z motywami świątecznymi. Każdy na ten grudniowy okres przygotowuje się inaczej. Jak jednak czynią to polskie gwiazdy? Jak wygląda ich szykowanie się do wigilii? Przedstawiamy prywatne zdjęcia znanych osób z kraju, które na swoich kontach w mediach społecznościowych dzielą się świąteczną atmosferą. Zapraszamy do naszej galerii!