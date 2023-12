Tak święta spędzają Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny. Druga choinka w tym roku! [5.12.23]

Marina Łuczenko-Szczęsna ma obecnie wiele powodów do radości i świętowania, gdyż piosenkarka i aktorka polsko-ukraińskiego pochodzenia obchodziła niedawno swoje 34. urodziny. Chociaż na chwilę zniknęła z showbiznesu, to po powrocie zdobyła ogromną popularność, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród polskich celebrytów.

Tradycyjnie bożonarodzeniowe drzewko pojawia się w polskich domach na początku grudnia lub w ostatnim tygodniu przed Wigilią. Jednak w domu Mariny Łuczenko-Szczęsnej zaszło to już w połowie listopada. Celebrytka tłumaczy, że jest to element polskiego domu, a po wtorkowym meczu Polska - Łotwa, rodzina planuje powrót do Włoch, gdzie obecnie mieszka z Wojciechem Szczęsnym, zawodnikiem Juventusu Turyn.

Ich mieszkanie w Turynie, które od kilku lat dzieli Marina z ukochanym Wojciechem Szczęsnym i ich synkiem Liamem, charakteryzuje się jasnymi kolorami, głównie bielą i odcieniami bieli. Wnętrze wypełnione jest również drewnianymi elementami, a liczne drobiazgi dodają przytulności zarówno apartamentowi, jak i domowi. Łazienka wyróżnia się marmurowymi blatami oraz oryginalnie oprawionym lustrem.