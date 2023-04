Tak świętują Wielkanoc w innych krajach. Zdziwisz się, jakie mają tradycje poza Polską

Tradycyjna Droga Krzyżowa we Włoszech i Izraelu. Szukanie czekoladowych jaj we Francji, toczenie ugotowanych jaj w Stanach Zjednoczonych i dziewczynki przebrane za czarownice składające życzenia w zamian za łakocie w Szwecji. Jednym słowem - co kraj, to wielkanocny obyczaj. Poznajcie te obyczaje na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay.com