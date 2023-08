Tak teraz mieszka i żyje Blanka Lipińska. Mamy prywatne zdjęcia autorki powieści erotycznych [13.08.23] OPRAC.: (red)

Blanka Lipińska zyskała popularność i pieniądze dzięki serii powieści erotycznych "365 dni", które przeniesione zostały na duży ekran. Tak dziś mieszka i żyje Blanka Lipińska, autorka miłosnej historii z pikantnymi szczegółami. Zobacz na kolejnych slajdach >>> AKPA Zobacz galerię (16 zdjęć)

Blanka Lipińska to autorka powieści erotycznych. Jej trylogię "365 dni" zekranizowano, co znacznie przyczyniło się do wzrostu popularności pisarki i uczyniło ją gorącą postacią w polskim show-biznesie. Choć twórczość Blanki Lipińskiej spotkała się z liczną, miażdżącą krytyką, ona sama pozostaje tym niewzruszona. "Jestem w takim miejscu w swoim życiu, że już praktycznie nic nie muszę. I to jest wspaniałe! - przyznała. Jak teraz mieszka i żyje Blanka Lipińska? O tym piszemy niżej.