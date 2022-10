Tak teraz wygląda Emma Bunton, najmłodsza ze Spice Girls. Zobacz - tak zmieniła się "Baby Spice"

Tak teraz wygląda Emma Bunton - "Baby Spice" z zespołu Spice Girls

W 1994 roku w wyniku castingu wyłoniono pięć dziewcząt w wieku od 18 do 21 lat, które miały tworzyć zespół wokalny pod nazwą Touch. Były to Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Victoria Adams, Geri Halliwell i... Michelle Stephenson, która jednak odeszła z zespołu na samym początku działalności ze względu na problemy osobiste. W kwietniu 1994 roku zastąpiła ją osiemnastoletnia Emma Bunton, stając się najmłodszą członkinią Touch.