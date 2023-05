Tak teraz wygląda gwiazda serialu "Świat według Bundych". Katey Sagal - to ona grała Peggy Bundy [zdjęcia 1.05.2023]

Tak teraz wygląda Katey Sagal, czyli Peggy Bundy z serialu "Świat Według Bundych"

Katey Sagal robiła jednak wszystko, żeby do końca życia nie kojarzyć się tylko z tą jedną rolą. Fani mogli ją usłyszeć w animowanym sitcomie fantastycznonaukowym "Futurama" - podkładała głos Leeli, postaci fioletowowłosej zmutowanej kapitan statku kosmicznego - oraz zobaczyć w roli Cate S. Hennessy w sitcomie "ABC 8 prostych zasad". Z kolei jako Gemma Teller Morrow w serialu Fox "Synowie Anarchii" otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym.

Katey Sagal została także wokalistką wspomagającą dla wielu znanych artystów, takich jak Bob Dylan, Bette Midler, Gene Simmons, Tanya Tucker i Olivia Newton-John. W 1975 roku dołączyła do zespołu rockowego The Group with No Name.