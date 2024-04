Tak teraz wygląda Mietek Nocul z "Ojca Mateusza" - zdjęcia. Michał Piela jest nie do poznania [29.04.2024 r.]

Piela swoją ogromną popularność zawdzięcza m.in. roli aspiranta Mietka w "Ojcu Mateuszu". Praca ta, czego nie kryje, dała mu rozpoznawalność, ale i duże pieniądze.

- "Ojciec Mateusz" to dla mnie niewątpliwie stała praca, którą można by porównać do etatu. A także główna część mojego domowego budżetu, czego nie zamierzam ukrywać - przyznał w jednym z wywiadów.