Tak teraz wyglądają Paddy i Angelo z The Kelly Family. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" [6.01.2024]

Istniejący od 1966 zespół The Kelly Family apogeum sławy osiągnął w latach 90. Rodzina Kellych była wówczas jednym z najpopularniejszych zespołów świata, także w Polsce. Ich hit "An Angel" śpiewali wszyscy. Zobacz teraz, jak wyglądają dziś Padydy i Angelo - członkowie The Kelly Family >>>>>

The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

Tak dziś wyglądają członkowie The Kelly Family

Istniejący od 1966 zespół The Kelly Family apogeum sławy osiągnął w latach 90. Rodzina Kellych była wówczas jednym z najpopularniejszych zespołów świata, także w Polsce.

The Kelly Family zostało założone przez małżeństwo Kellych w latach 70. Początkowo Barbara Ann Kelly i Daniel Kelly wraz z dziećmi występowali na ulicach i stacjach metra w Hiszpanii, potem zaczęli koncertować w Europie i na świecie. Szczyt popularności zespołu "The Kelly Family" przypadł na lata 90. Ich album zatytułowany "Over the Hump" sprzedał się w nakładzie ponad 4,5 mln egzemplarzy na całym świecie.

The Kelly Family - skład zespołu

John Kelly,

Jimmy Kelly,

Angelo Kelly,

Maite Kelly,

Barby Kelly,

Paddy Kelly,

Patricia Kelly,

Kathy Kelly,

Joey Kelly,

Paul Kelly.

Przez lata zespół The Kelly Family sprzedał miliony płyt. Przestał grać razem w 2008 roku, jednak członkowie rodziny Kelly kontynuowali kariery solowe. Największą popularność zdobył Paddy Kelly, czyli Michael Patrick Kelly. To on jest autorem piosenki "An Angel" - jednego z najsłynniejszych hitów The Kelly Family. Jego singiel "Beautiful Madness" podbił serca słuchaczy i listy przebojów w całej Europie.

Angelo Kelly to najmłodszy z 12 rodzeństwa The Kelly Family. Na scenie zaczął występować już w wieku 2 lat. Jest autorem słynnej piosenki "I can’t help myself" - napisał ją dla swojej dziewczyny, a potem żony - Kiry. Od 2006 roku Angelo Kelly kontynuuje swoją karierę solową.

Rozwiń

Tak teraz wyglądają Paddy i Angelo z The Kelly Family

The Kelly Family to jeden z najsłynniejszych zespołów na świecie. Ich hit "An Angel" śpiewali wszyscy. Tak wyglądają dziś Padydy i Angelo - członkowie The Kelly Family. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Jak teraz wyglądają członkowie The Kelly Family? Zobacz w naszej galerii:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!