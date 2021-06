Tak trzeba przechowywać chleb, aby dłużej zachował świeżość. Zobacz sprawdzone sposoby [16.06.2021]

Jak przechowywać chleb, aby był dłużej świeży? Są na to sprawdzone sposoby tak samo. Dzięki temu unikniemy marnowania żywności, co jest dziś prawdziwą plagą.

Marnowanie jedzenia jest dziś, niestety powszechne. Kupujemy go za dużo, źle przechowujemy, nie umiemy właściwie wykorzystać. Efekt? Wyrzucamy na śmieci tony żywności! Blisko połowa Polaków (42 proc.) przyznaje się, że wyrzuca żywność do śmieci – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Produktem, który najczęściej ląduje w koszu jest pieczywo (23,7 proc.). Aż co 10 badany jako powód marnowania jedzenia wskazał brak pomysłu na to, jak zagospodarować w kuchni dany produkt.

Jedzenie ląduje w koszu Tuż za chlebem najczęściej wyrzucanymi artykułami spożywczymi są wędliny (12,8 proc.) oraz świeże owoce (12,6 proc.). Dlaczego marnujemy tyle jedzenia? Najczęstszy powód to zepsucie się żywności, ten czynnik wskazało 65,2 proc. badanych, na kolejnym miejscu jest przegapienie terminu ważności (42 proc.) oraz przygotowanie większej ilości jedzenia, niż udało się zjeść (26,5 proc.).

Kluczem do zmniejszenia ilości wyrzucanej żywności są przemyślane zakupy, ale równie ważne jest przechowywanie. Podpowiadamy więc, jak przechowywać ten najczęściej kupowany produkt, czyli pieczywo, aby jak najdłużej zachowało świeżość. Chleb nie lubi folii i lodówki Przeważnie przynosimy do domu pieczywo w foliowych woreczkach. Nie powinno być jednak w nich przechowywane. Najlepiej do razu wyjąć je z folii i przełożyć do woreczka z naturalnego materiału, np. lnu albo też schować do drewnianego lub metalowego chlebaka. Dlaczego? - Przechowywanie chleba w folii mimo tego, że chroni przed przenikaniem pieczywa innymi zapachami, może spowodować zbieranie się wilgoci i nie zapewnia właściwego obiegu powietrza. Nie rekomenduje się również wkładania chleba do lodówki. Zbyt niska temperatura może spowodować utratę wody w chlebie, a w konsekwencji zmniejszyć walory smakowe. Aby wydłużyć świeżość pieczywa, należy je przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu – tłumaczy Katarzyna Piotrowska, dietetyk współpracująca z piekarnią Asprod.

Najlepiej przechowywać pieczywo w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Ważna jest jakość pieczywa Wybierając pieczywo warto zwracać uwagę na jego jakość. Wtedy również pozostanie ono dłużej świeże. Jakość pieczywa zależy od jego składników oraz metod wypieku. - Na przykład prawdziwy chleb na zakwasie nie potrzebuje żadnych substancji konserwujących, żeby dłużej zachować świeżość, ponieważ taką rolę z samej swojej natury, spełnia właśnie zakwas. Dodatkowo należy pamiętać, że z reguły pieczywo przygotowywane na bazie mąki żytniej lub razowej swe walory smakowe zachowuje dłużej niż pieczywo z białej mąki pszennej – mówi Agnieszka Dominiak, dyrektor sklepów piekarni Asprod. Czerstwe też może być smaczne Kiedy chleb już nie jest „pierwszej świeżości” ale wciąż nadaje się do spożycia, postarajmy się inaczej go wykorzystać w kuchni, tak żeby nie wylądował w koszu.