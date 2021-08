Tak trzeba przechowywać chleb, aby dłużej zachował świeżość. Zobacz sprawdzone sposoby [30.08]

Marnowanie jedzenia jest dziś, niestety powszechne. Kupujemy go za dużo, źle przechowujemy, nie umiemy właściwie wykorzystać. Efekt? Wyrzucamy na śmieci tony żywności!

Blisko połowa Polaków (42 proc.) przyznaje się, że wyrzuca żywność do śmieci – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Produktem, który najczęściej ląduje w koszu jest pieczywo (23,7 proc.). Aż co 10 badany jako powód marnowania jedzenia wskazał brak pomysłu na to, jak zagospodarować w kuchni dany produkt.