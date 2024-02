Tak ubiera się Sandra Kubicka. "Kobieta petarda. Świetne stylizacje" - zobaczcie zdjęcia [19.02.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Sandra Kubicka to polska fotomodelka i celebrytka, która w ostatnim czasie świetnie realizuje się również jako prezenterka telewizyjna. Prowadziła między innymi "Love Me or Leave Me" i "Rytmy Dwójki". Często można ją również spotkać na wybiegach, gdzie prezentuje najpiękniejsze kreacje polskich projektantów. Zobaczcie, jak ubiera się Sandra Kubicka.