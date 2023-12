Tak uratujesz bigos. Przypalony, za słony lub za kwaśny bigos - oto triki na uratowanie bigosu [19.12.2023]

Bigos - właściwości

Bigos jest nie tylko smaczny, ale także zdrowy. Zawiera witaminy (m.in. C, A), minerały (potas, wapń, magnez), a także błonnik pokarmowy. Błonnik usprawnia pracę jelit, zapobiega zaparciom oraz pozwala utrzymać właściwą masę ciała. Obniża też poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu zapobiega miażdżycy i innym chorobom serca. Witamina C wspomaga układ immunologiczny, wzmacnia odporność i może skracać czas trwania infekcji. Witamina A wspomaga odnowę i regenerację skóry.

Oczywiście, jak ze wszystkim, także w jedzeniu bigosu warto zachować umiar.

Warto wiedzieć, że bigos jest kaloryczny. Zwykle robi się go z dodatkiem mięsa wieprzowego, w dodatku smażonego. Taki bigos to około 110 kcal w 100 gramach. Dlatego potrawę tę powinny w ograniczonych ilościach spożywać osoby, które są na diecie odchudzającej. W dodatku bigos jest ciężkostrawny. Może powodować nieprzyjemne dolegliwości ze strony przeciążonego układu pokarmowego, takie jak wzdęcia, gazy, ból brzucha.