Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje [2.08.2023 r.] Agnieszka Kasperek

Tuje są ozdobą wielu ogrodów. Gęste, soczyście zielone pięknie się prezentują. Są również odporne na zróżnicowaną pogodę oraz temperaturę. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Oto łatwy i tani domowy sposób! unsplash.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!