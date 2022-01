Tak urlop spędzają Anna i Robert Lewandowscy. Dubaj zachwycił, czas na wyspę skarbów! [zdjęcia - 4.01.2022]

Lewandowscy końcówkę roku spędzili w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Razem z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi polecieli do Dubaju, gdzie Robert wziął udział w gali Globe Soccer Awards. Po obowiązkach, był czas na przyjemności. Lewandowskim c zas płynął na opalaniu, kąpielach czy rejsach luksusowym jachtem . W Dubaju spędzili również sylwestrową noc.

- Pobyt w Dubaju to zawsze piękna przygoda! Jestem absolutnie zachwycona tutejszą gościnnością - podsumowała Anna w mediach społecznościowych. I dodała: - Te chwile, gdy nasza rodzina jest w komplecie, cenię ponad wszystko! Doceniam każdy spędzony wspólny moment. Jestem bardzo wdzięczna za te niesamowite chwile, które nas spotykają.

Robert wrócił już do codziennych obowiązków zawodowych. Ania, z Klarą i Laurą... ruszyły dalej! - Dalsza część wakacji już tylko w damskim gronie - poinformowała. - Bez taty, który wraca do treningów i meczów (7 dni wakacji to i tak sporo, jak na niego). Lecimy z dziewczynkami spełniać kolejne marzenia i szukać przygód na wyspie skarbów. Skarbów natury rzecz jasna - podkreśliła.