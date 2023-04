Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu [25.04.23]

Adrianna i Michał To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1.

Jego wybranką została 20-letnia Adrianna z Łodzi. Jest studentką pedagogiki. Przed programem pracowała jako niania. Opiekowała się piątką dzieci. Jest niezwykle wysportowana, uwielbia ruch na świeżym powietrzu. Zdecydowała się powalczyć o Michała, gdy zobaczyła jego oczy. Szukała szczerego i wyrozumiałego faceta. I znalazła go w programie "Rolnik szuka żony".

Adrianna i Michał są ewenementem w historii programu "Rolnik szuka żony". Bowiem zaręczyli się jeszcze przed finałem.

Ada napisała list do Michała pod wpływem impulsu. Zachowała się zupełnie spontanicznie. - Wszystko zawdzięczam mojemu dziadkowi, który w odpowiednim momencie włączył telewizor i wybrał ten program. Spojrzałam na Michała i stwierdziłam: zaryzykuję, chcę go poznać - opowiadała Ada.

- W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - opowiadał Michał.

Tak dziś mieszkają Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony"

Adrianna przeniosła się na Podlasie z województwa łódzkiego. Mieszkają w jednym domu razem z rodzicami i siostrą Michała. ]- Na początku było mi ciężko. Wiadomo, że każdy dom ma swoje nawyki. Do tego musiałam się przyzwyczaić i w tym odnaleźć - zdradziła w programie "Pytanie na śniadanie" Adrianna.

Czym się zajmują na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony"?

- To jest taki nasz obowiązek - dodaje Michał.

Gdy jakaś krowa ma zapalenie, to Adrianna daje jej zastrzyk. Wówczas musi też ręcznie ją wydoić, by mleko nie trafiło do zbiornika. Adrianna szybko odnalazła się w rolniczej codziennej rzeczywistości. Podkreśla, że bardzo pomogła jej w tym przyszła teściowa.