Tak usuniesz pień po ściętym drzewie. Oto sposoby na pozbycie się pnia w ogrodzie [29.03.23 r.]

W naszych ogrodach często decydujemy się na generalne porządki, co skutkuje między innymi wycięciem drzew. Po nich w ziemi zostają jednak pnie, które mogą nam bardzo przeszkadzać. Pierwsze, co przychodzi na myśl to jego wykopanie, ale może to być czasochłonne, szczególnie, gdy drzewo było bardzo mocno zakorzenione.

Sam pień będzie rozkładał się bardzo długo, więc można pomyśleć o wynajęciu specjalnej firmy, która za pomocą ciężkiego sprzętu wyrwie nam pień z ogrodu. Ma to jednak swoje konsekwencje. Często po takich działaniach ogród wygląda fatalnie i upłynie sporo czasu, zanim doprowadzimy go do poprzedniego wyglądu.

Jak zatem poradzić sobie z wystającymi pniami w ogrodzie? Otóż istnieją na to łatwe sposoby, które są proste, nie zajmują dużo czasu i nie uszkodzą nam wszystkiego wokół.