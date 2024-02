Tak w młodości wyglądał Daniel Olbrychski. Charyzmatyczny i przystojny, amant polskiego kina lat 70 [4.02.24]

Daniel Olbrychski to niekwestionowana gwiazda polskiego kina. Choć minęło już wiele lat od czasu, gdy grał w popularnych produkcjach, wciąż pamiętają go i znają zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia Polaków. Wykreował niezapomniane postacie, jak choćby Kmicic w "Potopie" czy Azja w "Panu Wołodyjowskim". Olbrychski był bardzo przystojny. Mówi się, że to jeden z amantów w historii polskiego kina.Zobacz, jak kiedyś, w młodych latach, wyglądał Daniel Olbrychski ►

AKPA / Niemiec