Tak w środku wygląda dom Marceliny Zawadzkiej - zdjęcia. Zaglądamy do mieszkania gwiazdy [17.05.2023r.]

Instagramowy profil Marceliny Zawadzkiej obserwuje ponad 600 tys. osób. Celebrytka dzieli się z fanami swoją codziennością, w skład której wchodzą częste wyjazdy zagraniczne do najodleglejszych zakątków świata. Dzięki aktywności Zawadzkiej w social media możemy też podejrzeć, jak mieszka telewizyjna gwiazda.

Marcelina Zawadzka jest modelką i prezenterką telewizyjną. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Od 2013 roku pracuje jako prezenterka telewizyjna. Zawadzka w 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, reprezentując województwo pomorskie. Jako reprezentantka Polski w konkursie Miss Universe 2012, jak pierwsza Polka od 1989 roku, zakwalifikowała się do czołowej szesnastki. Od 2013 roku występuje w roli prezenterki telewizyjnej. Była prowadzącą programów takich jak "Pytanie na Śniadanie", "Bake off - ale ciacho" oraz "The voice of Poland". W 2017 roku otrzymała Telekamerę Tele Tygodnia w kategorii "nadzieja telewizji". W tym samym roku została laureatką nagrody "Fashion Magazine" w kategorii "najlepiej ubrana kobieta mediów". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Marcelina Zawadzka.

Marcelina Zawadzka pokazała, jak mieszka. To prawdziwie luksusowe wnętrza!

Dom Marceliny Zawadzkiej jest urządzony zgodnie z najnowszymi trendami – piękna prezenterka mieszka we wnętrzach, które przypominają zdjęcia z magazynów architektonicznych.

To, co bez wątpienia robi wrażenie, to ogromna garderoba, w której Marcelina trzyma swoje piękne ubrania. Świetnie wygląda także ogromny salon. Sypialnia jest przytulna i ciepła – nic, tylko się w niej relaksować.

W galerii prezentujemy piękne wnętrza domu Marceliny Zawadzkiej. Zbierz garść inspiracji przez remontem własnego mieszkania.

