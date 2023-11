Tak wygląda choinka w domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko. Para już przygotowuje się do świąt [23.11.23]

Marina Łuczenko-Szczęsna ma wiele powodów do radości i świętowania. Piosenkarka i aktorka o polsko-ukraińskich korzeniach skończyła w tym roku 34 lata. Przez moment zniknęła z showbiznesu, ale po powrocie stała się jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek.

Bożonarodzeniowe drzewko w naszych domach pojawia się zazwyczaj na początku grudnia lub w ostatnim tygodniu przed Wigilią. Dlaczego tak szybko? Marina Łuczenko-Szczęsna tłumaczy, że to choinka ich polskim domu, a po wtorkowym meczu Polska - Łotwa rodzina powróci do Włoch. Wojciech Szczęsny to bowiem gracz Juventusu Turyn.

Wojciech Szczęsny wraz z ukochaną Mariną i synkiem Liamem od kilku lat mieszka w Turynie. Ich mieszkanie urządzone jest w jasnych kolorach, dominuje biel, odcienie bieli. W środku nie brak drewnianych elementów, Marina postarała się o wiele drobiazgów, które sprawiają, że wnętrza apartamentu i domów są bardzo przytulne. W łazience znajdziemy marmurowe blaty oraz bardzo oryginalnie obramowane lustro.