Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem [4.03.2024 r.]

Cleo karierę zaczynała na początku lat dwutysięcznych, jednak ogólnopolską popularność przyniosła jej dopiero współpraca z producentem muzycznym Donatanem oraz przebój "My Słowianie" wydany w 2013 roku. Hit zajął 14. miejsce w finale 59. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Od tej pory kariera Cleo nabrała tempa. Piosenkarka zaczęła być chętnie zapraszana na największe festiwale muzyczne. Wydała ogólem 5 albumów studyjnych. Jest jurorką i trenerką w programie TVP 2 "The Voice Kids". Uczestniczyła też w czwartej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".