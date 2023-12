Tak wygląda córka Adama Małysza. Zobaczcie Karolinę Małysz-Czyż - "Ale piękne krajobrazy i modelka" [1.12.2023]

Karolina Małysz urodziła się 31 października 1997 roku. Niedawno skończyła więc 26 lat. Jest córką Izabeli Małysz i Adama Małysza, w przeszłości polskiego skoczka narciarskiego, a dziś prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Karolina Małysz przyszła na świat, gdy jej tata miał zaledwie 20 lat. Jest jedynym dzieckiem Izabeli i Adama Małyszów. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła migracje międzynarodowe oraz media społecznościowe w zarządzaniu. Na zdjęciu Adam Małysz i Karolina Małysz na Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Rok 2021.Tak wygląda Karolina Małysz na prywatnych zdjęciach. Zajrzyjcie do naszej galerii >>>>

AKPA/ Baranowski Michał