Tak wygląda córka boksera Tomasza Adamka. Weronika chciała być modelką, ale poszła w ślady mamy [27.02.2024 r.]

Dla Tomasza Adamka rodzina jest bardzo ważna. Choć bokser na stałe mieszka z rodziną w USA, to często odwiedza dalszą rodzinę w Żywcu. - Człowiek wiele do szczęścia nie potrzebuje. Ważne, że razem. Ważne, że się wspieramy w trudniejszych chwilach - podkreśla Tomasz Adamek.

Tomasz Adamek w czasie zawodowej kariery w boksie stoczył 59 walk, z których wygrał aż 53. 21 maja 2005 roku złamał nos w walce, ale i tak pokonał Australijczyka Paula Briggsa w walce o pas mistrza świata WBC. Potem szedł w górę w kategoriach wagowych. W półciężkiej został mistrzem świata IBF po pokonaniu Steve’a Cunninghama. Światową sławę zyskał po pojedynku z Witalijem Kliczko o pas mistrzowski wagi ciężkiej. Do walki doszło we Wrocławiu, góral z Żywca wytrzymał na ringu 10 rund w starciu z dużo większym Ukraińcem, wtedy sędzia przerwał pojedynek ze względu na coraz większą przewagę rywala.

Teraz po sześciu latach Tomasz wraca do dużego sportu. Bokser przyjął ofertę od KSW i w sobotę 24 lutego zmierzy się w sześciorundowym pojedynku podczas gali KSW Epic w Gliwicach. To prezent dla fanów od federacji, która obchodzi właśnie dwudzieste urodziny. To będzie jedna z najbardziej lukratywnych walk w historii KSW, gaża dla Adamka i Chalidowa wyniesie około 4 mln złotych.