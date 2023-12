Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki [12.12.2023 r.]

Wie o tym doskonale Natasza Urbańska, która zna nie tylko magie teatru, ale także jak to jest zarazić swoje dziecko miłością do tej formy sztuki. Kalina Józefowicz ma dopiero 15 lat i jest córką Urbańskiej i Janusza Józefowicza, który jako dyrektor artystyczny Teatru „Studio Buffo” również związany jest z aktorstwem i środowiskiem polskiego teatru.

Kalina Józefowicz idzie w ślady mamy — zobacz jak wygląda córka Nataszy Urbańskiej

Związek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza śmiało można uznać za jeden ze spokojniejszych w polskim show biznesie. Nie oznacza to jednak, że nie obyło się w nim bez mniejszych czy większych skandali. Te jednak w żaden sposób nie odbiły się na dorastaniu ich córki Kaliny Józefowicz. Wręcz przeciwnie, być może kluczem do tego co ma dziś miejsce było to spokojne, choć na pewno nieco niepokojone przez media życie.