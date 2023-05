Tak wygląda dom Edyty i Cezarego Pazurów w Wielowsi. Warmia House można wynająć. Zobaczcie zdjęcia! [27.05.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Warmia House - dom Edyty i Cezarego Pazurów na WarmiiJak podaje Wprost, dom w Wielowsi (w powiecie iławskim, w gminie Zalewo, na Warmii) należy od lat do rodziny Edyty Pazury. Dziś Pazurowie spędzają tu urlopy, święta, czasami weekendy i wakacje. W wolne dni można do wynajmować.Zobaczcie, jak wygląda Warmia House, czyli niezwykły dom Edyty i Cezarego Pazurów. Zdjęcia >>>> AKPA/Podlewski Zobacz galerię (17 zdjęć)

