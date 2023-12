Tak wygląda dom Małgorzaty Sochy. Aktorka mieszka w ogromnym domu z ogrodem

Małgorzata Socha - zobacz jak żyje i mieszka

Jej debiut miał miejsce w 1998 roku, kiedy to w serialu “Złotopolscy” pojawiła się jako Kate. Jednak to nie ta rola pozwoliła jej na zrobienie tak wielkiej kariery. Kluczowe okazało się dołączenie do obsady serialu, o którym wspomniałem na wstępie. To właśnie wcielenie się w sympatyczną Zuzannę Hoffer w “Na wspólnej” pozwoliło jej na stałe zagościć na ekranach milionów widzów. To właśnie m.in. ta rola, przyczyniła się także do zwycięstwa w 2021 roku w prestiżowym konkursie Telekamery.

Jej kariera z roku na rok nabierała coraz większego rozpędu. Nic więc dziwnego, że dziś oferty reklamowe spływają do niej niemal z każdej branży, dzięki czemu wierząc w to co podaje "Super Express" mogła zainkasować nawet 2 mln rocznie.