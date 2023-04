Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat [12.04.2023]

Aneta Kręglicka urodziła się 23 marca 1965 roku. Niedawno skończyła 58 lat.Gdy miała 12 lat, wraz z rodzicami przeprowadziła się do Gdańska. Tutaj ukończyła III LO im. Bohaterów Westerplatte i Wydział Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. Rok mieszkała we Włoszech. Pracowała i doskonaliła język włoski we Florencji. Aneta Kreglicka jest bardzo aktywna na Instagramie. Dzieli się tutaj swoimi przemyśleniami na różne tematy. Fani są pod wrażeniem jej erudycji, ale również - co mocno podkreślają - jej nieprzemijającej urody. Aż wierzyć się nie chce, że Aneta Kręglicka ma już 58 lat. Zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/Zawada