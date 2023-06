Tak wygląda dziś Cyndi Lauper, która właśnie skończyła 70 lat. Zobaczcie zdjęcia

Ile ma lat Cyndi Lauper?

Cyndi Lauper uciekła z domu. Dlaczego?

Początek kariery Cyndi Lauper

W drugiej połowie lat 70. XX wieku założyła zespół Blue Angel. Nie odniosła z nim jednak komercyjnego sukcesu. Z powodu konfliktu z menadżerem popadła w spore długi i znów musiała śpiewać "do kotleta". W trakcie jednej z imprez uwagę na nią zwrócił David Wolf. Nie tylko został jej kochankiem, ale również menadżerem.

Jej kariera na dobre wystrzeliła dopiero, gdy miała 30 lat. Piosenka "Girls Just Want To Have Fun" trafiła na szczyty Billboard Hot 100 i UK Singles Chart. Podobnie było z kolejnym hitem "Time after time".

Świetnie sprzedała się również pierwsza płyta Cyndy Lauper. Dotarła niemal na sam szczyt listy przebojów Billboard 200.