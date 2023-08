Tak wygląda dziś dworek Złotopolskich znany z serialu. Można spędzić w nim noc - zobaczcie zdjęcia [2.08.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

"Złotopolscy" to serial TVP 2, który na przełomie XX i XXI wieku był bardzo popularny w Polsce. Przedstawiał zawiłe losy rodziny Złotopolskich i Gabrieli. Seniorami rodów było skłócone rodzeństwo, bliźniacy: Dionizy Złotopolski (w tej roli Henryk Machalica) i Eleonora Gabriel (Alina Janowska). Na zdjęciu: Tak wyglądały wnętrza dworku Złotopolskich. Rok 2010 Tak dziś wygląda dworek znany z serialu "Złotopolscy". Zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/Gałązka Zobacz galerię (13 zdjęć)

"Złotopolscy" to kultowy serial, który w latach 1997 - 2010 przyciągał przed telewizory TVP 2 miliony widzów. Gros zdjęć do filmu nakręcono przy dworku, w którym dziś mieści się hotel należący do Beaty Chmielowskiej-Olech, znanej między innymi z prowadzenia "Teleexpressu". Zobaczcie, jak wygląda dziś dworek Złotopolskich, czyli "Dwór Many" we wsi Many pod Warszawą.