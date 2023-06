Tak wygląda dziś Katarzyna Ankudowicz z serialu "Bulionerzy". Właśnie skończyła 42 lata - zobaczcie zdjęcia [11.06.2023r]

- To była dość zaskakująca propozycja, zwłaszcza, że nie mam doświadczenia w prowadzeniu programu. Co prawda brałam udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale tam mogłam mówić, co chciałam. Tutaj często mnie przywołują do porządku i proszą, żebym była dorosłym wobec dzieci. Ja natomiast mam skłonności do wygłupów - powiedziała w "Głosie Wielkopolskim" Katarzyna Ankudowicz.