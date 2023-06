Tak wygląda dziś Kuba Boski z serialu "Rodzinka.pl". Adam Zdrójkowski właśnie skończył 23 lata OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Adam Zdrójkowski urodził się 29 maja 2000 roku w Warszawie. Ma brata bliźniaka - Jakuba. Gdy mieli 3 latka, razem z rodzicami wzięli udział w programie "Chwila prawdy" w Polsacie, prowadzonym przez Zygmunta Chajzera. W wieku 9 lat zagrali razem w serialu "Rodzina zastępcza".Na zdjęcia: tak wyglądali bracia Adam i Jakub Zdrójkowscy na planie serialu "Rodzina zastępcza". Rok 2009.Tak zmienił się przez kilkanaście lat Adam Zdrójkowski z serialu "Rodzinka.pl". Dziś ma 23 lata.

Adam Zdrójkowski ma dopiero 23 lata, a już bardzo długą listę filmów, w których wziął udział. Mogliśmy go oglądać w takich serialach jak "Londyńczycy" i "Rodzina zastępcza". Jednak to "Rodzinka.pl" zapewniła mu największą rozpoznawalność. Korzysta z niej do dziś. Ostatnio mogliśmy podziwiać w programie "Azja Express". Zobaczcie, jak zmienił się Adam Zdrójkowski.