Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Właśnie skończyła 55 lat - zobaczcie zdjęcia [28.06.2023]

Po raz pierwszy Australijczycy mogli ją oglądać na ekranach swoich telewizorów, gdy miała 11 lat. Grała wówczas. w takich serialach jak "The Sullivan" i "Skyways". W wieku 17 lat uśmiechnęło się do niej szczęście. Zagrała jedną z głównych ról filmie "The Henderson Kids". W tym samym czasie również po raz pierwszy zaśpiewała w telewizji.

Kylie Minogue w serialu "Sąsiedzi"

Kylie Minogue i jej hit "The Locomotion"

Równolegle z karierą aktorską Kylie Minogue chciała się rozwijać wokalnie. Jej pierwszy singiel "The Locomotion" stał się wielkim hitem. W latach 80. XX w Australii żaden nie sprzedał się lepiej. Potem przyszła kolejna piosenka "I Should Be So Lucky" i kolejny sukces. Kylie Minogue w drugiej połowie lat 80. okupowała pierwsze miejsca list przebojów nie tylko w Australii i Anglii, ale również w Niemczech.