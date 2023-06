Ile lat ma Mateusz Pawłowski, czyli Kacper z serialu "Rodzinka.pl"

Mateusz Pawłowski urodził się 3 czerwca 2004 roku w Warszawie. Niedawno skończył więc 19 lat.

Miał zaledwie 4 lata, a już pojawił się w telewizji. Mogliśmy go zobaczyć w programie Elżbiety Skrętowskiej pt. "Mini szansa". Program prowadził Krzysztof Skiba, a uczestniczące w nim dzieci śpiewały razem z zespołem De Mono. Mateusz Pawłowski już wtedy oczarował widzów i twórców programu. Nic więc dziwnego, że to właśnie on trafił do serialu "Rodzinka.pl".