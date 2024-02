Tak wygląda dziś Sandra. Jej hity w latach 80. znali wszyscy. Zobaczcie zdjęcia! [20.02.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Sandra urodziła się 18 maja 1962 roku w Saarbrücken w Niemczech. Niedługo skończy więc 62 lata.Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra >>>> screen z YouTube.pl Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sandra to niemiecka piosenkarka, która w latach 80. odnosiła olbrzymie sukcesy. Jej piosenki takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima" do dziś są wielkimi przebojami. Artystka ciągle koncertuje i przyciąga na swoje występy tłumy fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.