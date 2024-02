Tak wygląda dziś Shakin Stevens. Wkrótce skończy 76 lat! Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Shakin Stevens urodził się 4 marca 1948 roku w Walii. Wkrótce skończy więc 76 lat. Shakin Stevens to jego pseudonim artystyczny. Naprawdę nazywa się Michael Barratt. Pochodzi z wielodzietnej rodzinie. Był najmłodszym z aż jedenaściorga dzieci. Na zdjęciu Shakin Stevens. Tak wyglądał w latach 80. XX wieku.Tak wygląda dziś 76-letni Shakin Stevens. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia >>>> You Tube Zobacz galerię (13 zdjęć)

Shakin Stevens to walijski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego piosenki takie jak "Give Me Your Heart Tonight", "Oh Julie" czy "You Drive Me Crazy" znali wówczas wszyscy. Artysta do dziś ma wielu fanów także w Polsce. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Shakin Stevens.