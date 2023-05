Tak wygląda dziś Szymek Solejuk z serialu Ranczo. Maciej Cempura jest nie do poznania - zobaczcie zdjęcia! [19.05.23]

Maciej Cempura grał w serialu Ranczo Szymka Solejuka

Serial Ranczo emitowany był w TVP 1 od 2006 do 2016 roku. Dziś można go oglądać na platformie Netflix.

Maciej Cempura grał w serialu Ranczo rolę drugoplanową.

Maciej Cempura po raz ostatni w Ranczu pojawił się w piątej serii serialu. Szymek Solejuk zakochał się w Julii, córce Wargaczów, wrogów rodziny. Wargacz chce przetrzepać skórę Szymka, a Solejukowie - by jak najszybciej wyjechał do Warszawy. On jednak wraz z Julią chronią się w kościele. Proboszcz doprowadza do tego, że skłócone rodziny podają sobie ręce.

W seriach od 6 do 10 Szymek Solejuk już się nie pokazuje.