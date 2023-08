Tak wygląda Jezioro Sępoleńskie. O zachodzie słońca uchwycone przez zagraniczną turystkę

- Co roku od kilku lat przyjeżdżamy tu na wakacje. Zdjęcia to moja pasja i hobby, uwielbiam pstrykać zachody słońca i odbicia lustrzane, a Jezioro Sępoleńskie jest do tego stworzone. Szczerze powiedziawszy, jestem zauroczona Jeziorem Sępoleńskim – wyznała nam pani Joanna.