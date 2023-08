Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów [22.08.2023 r.]

- Korzystając z zasobnego zaplecza rynkowych marketów budowlanych i wyposażeniowych, w szybkim czasie osiągnąłem efekt, który sami możecie teraz ocenić. Mało tego: sami możecie taki mieć! Zawsze staram się o to, by metamorfozy, które przeprowadzam były po prostu dostępne i w zasięgu. To sprawia mi największy fun! - napisał na Instagramie Dawid Kwiatkowski.