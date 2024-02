Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [23.02.24]

NOWE Tak teraz wyglądają członkowie zespołu ABBA. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat!

Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków...