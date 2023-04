Tak wygląda Puszcza Bydgoska. Lasy i wydmy potrafią zrobić ogromne wrażenie! [zdjęcia] Marek Weckwerth

Numer 1 z krajobrazowego punktu widzenia to Łąki Studzienieckie. Najlepszy widok roztacza się z ogromnej wydmy przy zachodnim krańcu łąk Marek Weckwerth Zobacz galerię (31 zdjęć)

To jednak wspaniała rzecz – wystarczy dojechać na ulicę Glinki w Bydgoszczy i skręcić w poprzeczną – Dąbrowa, by zaraz znaleźć się na północnym skraju Puszczy Bydgoskiej. A to już zupełnie inny świat - zielony, wypełniony śpiewem ptaków i echem uderzeń dzięcioła o pień.