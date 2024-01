Tak wygląda siostra Roberta Lewandowskiego - Milena. Jej pasją również jest sport [27.01.2024] JG

Milena Lewandowska, siostra Roberta Lewandowskiego, stara się żyć z dala od blasku fleszy. Na Instagramie obserwuje ją nieco ponad 50 tys. osób. Oto jak wygląda. Instagram Zobacz galerię (19 zdjęć)

Robert Lewandowski to piłkarz, który od lat jest na językach światowych mediów. W rozwoju kariery wspiera go rodzina, między innymi starsza siostra - Milena. 38-latka chętnie towarzyszy bratu na ważnych meczach. Okazuje się, że również uwielbia sport. Oto jak wygląda. Podobna do Roberta?