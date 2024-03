Tak wygląda syn Anny Dymnej. Michał Dymny - tak mieszka i tym zajmuje się na co dzień [7.03.2024]

Michał Dymny realizuje się w branży muzycznej i wyjaśnia dlaczego nigdy nie myślał o aktorstwie. Tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie Michał Dymny, jedyny syn Anny Dymnej.

Do Anny Dymnej (z domu Małgorzata Dziadyk) wzdychało całe pokolenie męskich kinomanów w latach 70. i 80. Aktorka trzykrotnie wychodziła za mąż. W 1971 roku została żoną Wiesława Dymnego, plastyka, aktora i scenarzystę, który jednak zmarł na zawał serca w 1979 roku.

Trzy lata później Anna Dymna wyszła za Zbigniewa Szota. To był najmniej udany związek, ale właśnie jego owocem jest jedyny syn aktorki, która po rozwodzie poślubiła później reżysera Krzysztofa Orzechowskiego.

Anna Dymna miała 34 lata, gdy na świecie pojawił się syn Michał. Co o nim wiemy? Urodził się w 1985 roku i po mamie odziedziczył artystyczną duszą. Syn Anny Dymnej nie został jednak aktorem, a postawił na rozwój muzyczny. "Nigdy nie myślałem o aktorstwie. Nie wymawiam "r", więc prędko zapadła decyzja, że się nie nadaję (śmiech)" - opowiadał w jednym z wywiadów Michał Dymny.

Prywatnie jest związany z malarką Agatą Kus, od 2021 roku są małżeństwem, wspólnie zrealizowali kilka projektów artystycznych. Mieszkają w Krakowie w blisko 100-letniej kamienicy przy ul. Zyblikiewicza. W tym mieszkaniu Michał przyszedł na świat i tu Anna Dymna mieszkała wraz z pierwszym mężem. Do dziś zresztą młodzi korzystają z mebli zaprojektowanych przez aktorkę.

Michał Dymny we wrześniu wydał album "Decasia", który przygotował wspólnie z perkusistą Vasco Trillą. Występuje również w zespołach Nucleon i Neal Cassady, a w 2022 roku powołał do życia formację Dymny Sour. "Multiinstrumentalista, improwizator, kompozytor i wokalista" - tak przedstawia się Michał Dymny. Gra głównie na klawiszach oraz gitarze elektrycznej.

