Tak wygląda syn Janusza Chabiora. Też jest łysy - ale to nie jedyne podobieństwo [5.03.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Janusz Chabior pochodzi z Legnicy. Urodził się 17 lutego 1963. Niedawno skończył więc 61 lat. Zanim został aktorem, pracował w Hucie Miedzi "Legnica", w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Legnicy oraz jako lokaj w Londynie.Na zdjęciu Janusz Chabior na premierze spektaklu "Edukując Ritę". Rok 2023.Tak wygląda Nikodem Chabior, syn Janusza Chabiora. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/ Gałązka Zobacz galerię (11 zdjęć)

Janusz Chabior to polski aktor, który za swoje role zbiera świetne recenzje, zarówno od krytyków jak i widzów. Grał między innymi w takich filmach jak "Kołysanka", "Kobiety mafii", "Botoks", "Ślepnąc od świateł" czy "Sami swoi. Początek". Nie wszyscy wiedzą, że ma syna. Jak wygląda i czym się zajmuje Nikodem Chabior, syn Janusza Chabiora? Zapraszamy do lektury i do naszej galerii.